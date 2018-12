Vejen Kommune klar med tilskud til Broens arbejde med børn og unge

- Det er vigtigt, at de børn og unge ser, at der er en plads til dem uanset de udfordringer, de har. Det giver dem energi og gejst til, at de klarer sig i skolen og kommer videre, når de tager del i en fritidsaktivitet, siger Rose Hansen, formand for Broen Vejen, i en pressemeddelelse.

Foreningen Broen hjælper udsatte børn til en aktiv fritid ved at betale medlemskab til fritidsaktiviteter i f.eks. idrætsforeninger, musikskole, billedskole, spejder, hvis børnenes forældre ikke selv har mulighed for det.

Over 100 børn hjælpes

Broen Vejen hjælper årligt 100-110 børn til en aktiv fritid. Som forældre kan man ikke søge selv, det sker i samarbejde med en indstiller. Det kan være en lærer, træner, sundhedsplejerske, socialrådgiver eller lignende, der indstiller barnet til at få fritidspas. Indstilling sker via Broen Vejens hjemmeside. De frivillige i Broen Vejen gennemgår ansøgningerne og tildeler de såkaldte fritidspas.

Når de giver udstyr til aktiviteter, går en af de frivillige med ud og køber det udstyr, det enkelte barn har behov for.

- Der skal så lidt til at gøre de børn så glade, siger Rose Hansen, der glæder sig over, at Vejen Kommune er med til at sikre, at foreningen kan fortsætte med at gøre en forskel for børn, der har brug for det.

Udover at uddele fritidspas og udstyr bruger de frivillige en del tid på fundraising både ved at søge sponsorater og ved at lave events. Næste år fylder foreningens lokalafdeling fem år.