Vejen Kommune kan nu øge antallet af læger

Region Syddanmark sørger nu for, at der bevilges to nye ydernumre til Vejen Kommune - et til 6600 Vejen by og et til 6670 Holsted. Ydernumrene gør det muligt for eksisterende praksis at udvide og dermed tage flere patienter ind. De gør det også muligt for nye læger at etablere sig i området. Arkivtegning

Vejen og Holsted får hver et nyt ydernummer, der gør det muligt for nuværende læger at udvide deres praksis. Ydernumrene gør det samtidigt muligt at øge antallet af læger i kommunen.

VEJEN/HOLSTED: Står du på venteliste til at få en tid hos din travle læge? Eller er du måske i den situation, at du slet ikke kan få en tid hos lægen, fordi lægen siger nej til at optage flere patienter? Så er der hjælp på vej. Hjælpen kommer fra et regionalt udvalg, der tager sig af det nære sundhedsvæsen. Udvalget har i denne uge bestemt, at der hurtigst muligt skal etableres et nyt ydernummer til lægedækning i 6600 Vejen by og et ydernummer til lægedækning i postnummer 6670 Holsted. Et sekretariat har set på lægesituationen i kommunen, og det er på baggrund af de tal, der her er kommet frem, at udvalget har truffet sin beslutning.

Fakta Der er i alt 13 lægepraksis i Vejen Kommune; syv af dem ligger i Vejen by. Kun en af dem har åbent for tilgang af nye patienter.I Vejen Kommune er der 1.409 tilmeldte patienter per kapacitet, hvilket ligger under normtallet på 1.600 patienter per kapacitet.



Der er to ubesatte kapaciteter i Vejen Kommune - en i Vejen og en i Rødding.



I Holsted er der én praksis.



Den har 1.670 patienter per kapacitet og ligger dermed over normtallet.



Alligevel har denne praksis i dag åbent for tilgang af nye patienter.



Tallene er hentet fra en opgørelse over lægesituationen i Vejen Kommune, udarbejdet af regionens sekretariat.

Udvidelser eller ny-etablering Der er i alt 13 praksis i Vejen Kommune: De syv ligger i Vejen by, og kun en af dem har åbent for tilgang af nye patienter. I Holsted er der kun én praksis. Den har åbent for tilgang af nye patienter men har 1.670 patienter per kapacitet og ligger dermed over normtallet. I den pågældende praksis i Holsted kan lægerne derfor vælge at lukke for tilgang af nye patienter. Sker det, risikerer Holsted-borgerne at skulle køre langt for at komme til lægen. På den baggrund vurderes det i regionen, at der er behov for yderligere et ydernummer i 6600 Vejen by og et ydernummer til i 6670 Holsted. Med den udmelding kan Vejens læger vælge at udvide deres praksis og dermed tage endnu flere patienter ind. Den lægepraksis, der ligger i Holsted, kan med udvalgets beslutning også vælge udvide og dermed fortsat holde åbent for tilgang af patienter. Det kan også tænkes, at de nye ydernumre tiltrækker nye læger, og dermed øger antallet af læger i kommunen. Det er regionen, der har kompetencen til at give områderne nye ydernumre, og beslutningskompetencen er lagt ud i udvalget for det nære sundhedsvæsen. Beslutningen er truffet på baggrund af sagernes behandling i Praksisplanudvalget og til dels behandling i lægedækningsgruppen.

Ingen mindstepris Ydernumrene har ikke fået en mindstepris, og der er lagt op til, at regionen ikke behøver at sælge til den læge, der byder højest. Det vurderes nemlig ikke at have nogen økonomisk værdi at tildele Vejen Kommune ydernumre, da de traditionelt set ikke er særligt eftertragtede. De nye ydernumre forventes derfor ikke at repræsentere en økonomisk værdi for regionen. Det vurderes derimod som en succes, hvis der er læger, der er interesserede i at udvide/nedsætte sig i kommunen. Ifølge referatet fra udvalgets møde, vil regionen foretage en samlet vurdering af de bud, man får ind, i forhold til regionens ønsker og visioner for fremtidens lægedækning.