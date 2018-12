Vejen Kommune er klar: Nu kan vinteren komme an

Vejen: Med få undtagelser har vintervejret ikke rigtig drillet trafikanterne i denne vinter. Men kalenderen siger december, og dermed er der risiko for sne, frost og glatte veje samt fortove og stier.

Og Vejen Kommune er klar. Vintervejret kan bare komme an. Kommunen står for størstedelen af arbejdet med at salte og rydde sne, men grundejere har også nogle forpligtelser.

- Når vintervejret rammer, rykker kommunen ud, men som trafikant har du også selv et ansvar for at færdes efter forholdene. Vi rydder sne og bekæmper glatføre på offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering som er aftalt med politiet og fastlagt i kommunens vinterregulativ, siger Vagn Sørensen, formand for udvalget for Teknik og Miljø i en pressemeddelelse.