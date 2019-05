Vejen Kommune er god til at hjælpe angst-ramte børn

VEJEN KOMMUNE: Det går godt med at hjælpe børn og unge i Vejen Kommune, som lider af angst.

Det viser en opfølgning på behandlingsprogrammet "Cool Kids".

Hele 97 procent af dem, som i 2018 deltog i programmet, vurderer, at de med "Cool Kids" har fået metoder til at dæmpe angsten, og samme høje procent-andel er enten meget tilfreds eller tilfreds med "Cool Kids".

54 procent af børnene oplever, at de efter "Cool Kids" fortsat kan tage aktiv del i deres skolegang, mens 73 procent oplever, at de fortsat kan tage aktiv del i deres fritidsliv.

Den årlige status viser desuden, at 67 procent af børnene oplever færre angst-symptomer fra start til slut, mens 87 procent af forældrene mener, at deres børn ved at være en del af "Cool Kids" udviser færre symptomer på angst.

- Jeg er glad for, at de unge og deres forældre oplever, at det her rykker. Pengene er givet godt ud. Vi har stadig udfordringer på området, men der er ingen tvivl om, at det er godt at forebygge og på den måde forsøge at mindske problemet, og det gør vi med det her projekt, siger Claus Kulmbach (V), formand for Udvalget for Skoler og Børn i Vejen Kommune.

Han glæder sig over, at dem, der er med i "Cool Kids", viser interesse for at lære, hvordan man håndterer angst.

- Vi kan pådutte borgerne en masse, men det, der virkelig batter, er, når folk selv er interesseret i det, vi kommer med, og det er man her, påpeger han.