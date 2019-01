Vejen Kommune drøfter nye former for turismesamarbejde

Økonomiudvalget har i denne uge drøftet et udspil fra regeringen og KL, der lægger op til dannelsen af 15-25 nye destinationsselskaber på turismeområdet. Borgmester Egon Fræhr besøger om 14 dage Christiansborg og vil benytte lejligheden til at blive klogere på det landspolitiske udspil.

- Der er noget på vej, men vi kender ikke den endelige aftale mellem KL og regeringen endnu. I Vejen ønsker vi at være på forkant, og derfor er vi allerede nu gået i gang med at drøfte konsekvenserne af eventuelt at indgå i et nyt turismefællesskab i Trekantområdet. Det er i den forbindelse meget vigtigt for mig at påpege, at vi på ingen måde ønsker at træde ud af det samarbejde, Vejen Kommune har med Legoland Billund Resort. Det samarbejde fortsætter vi med, for det fungerer rigtigt godt.

Om 14 dage mødes jeg med politikere på Christiansborg, og jeg håber, at dette møde giver mig brugbar viden om helt præcist, hvad det er, regeringen og KL har planer om at etablere på turismeområdet.

Har nedsat en arbejdsgruppe

Regeringen ønsker, at de cirka 80 organisationer, der findes i dag, konsolideres i samlet 15-25 tværkommunale destinationsselskaber. På den måde håber man på at kunne skabe stærkere destinationer og øge sammenhængen i den indsats, man rundt omkring i landet gør for at fremme turismen.

Trekantområdet Danmark har nedsat en arbejdsgruppe, hvor Udviklingschef Peer M. Rexen deltager som repræsentant for Vejen Kommune.

Arbejdsgruppen har til opgave at afdække mulighederne for at danne et destinationsselskab, der skal have fokus på børnefamilier, voksne uden børn og møde-turisme.

På økonomiudvalgets møde i denne uge blev konsekvenserne ved at at gå med i et destinationsselskab drøftet. Man drøftede også, om et nyt destinationsselskab skal være en del af Trekantområdet Danmark, og hvordan Vejen Kommunes turismeaktører sikres de bedst mulige betingelser fremover.

På spørgsmålet, om kommunens indtræden i et turismesamarbejde i Trekantområdet vil bringe turismekoordinator Charlotte Hammers stilling i fare, svarer Egon Fræhr:

- Det giver ingen mening, at man i de enkelte kommuner ikke fremover skal have egne turisme-medarbejdere, og jeg håber bestemt ikke, det er tanken, at de enkelte kommuner skal indgå i nye fælles-kommunale turisme-samarbejder, der vil føre til en ny, administrativ og bekostelig enhed.