Vejen Idrætscenter står foran ekstraordinær travlhed

Lørdag den 29. juni 2019 kommer de fleste gæster rullende på to hjul, når flere tusinde cyklister deltager i Hærvejsløbet. En af ruterne starter i Vejen Idrætscenter. Mål for alle ruter er Viborg, mens deltagere på den lange tur fra Flensborg til Viborg skal spise frokost i Vejen Idrætscenter.

Fra på fredag og til søndag afvikler Dansk Kennel Klub den internationale hundestilling, som talrige gange har været i Vejen. Allerede tirsdag begyndte de første gæster at komme, og ved de tre konkurrencedage hen over weekenden skal der fremvises cirka 3.000 hunde pr. dag.

Vi håber meget, at alle de lokale tager cyklen til Vejen Idrætscenter de kommende uger, for der bliver stor travlhed på Boulevarden i morgen. og formiddagstimerne.

DM for bygarder

Efter Hærvejsløbet begynder så for alvor nedtællingen til DM for bygarder.

Landsgarderforeningen fra torsdag den 4. juli til og med søndag den 7. juli DM for bygarder 2019. Fra de mange deltagende bygarder er der sammenlagt 1.200 gardere, som deltager i denne event. Torsdag afholdes stjernemarch inde omkring centrum i Vejen, og klokken 19.00 er der indmarch og åbningsceremoni på Henning Have Stadion i Vejen Idrætscenter.

Lørdag kan garderne igen opleve garderne i byens gader, når der fra klokken 14.00 til 18.30 afholdes konkurrencerne i march.

I Vejen Idrætscenter ses der frem mod de kommende arrangementer med store forventninger:

- Vi er stolte over, at Vejen som by kan være værter for store arrangementer år efter år. Alle er velkomne til de tre events. Vi håber meget, at alle de lokale tager cyklen til Vejen Idrætscenter de kommende uger, for der bliver stor travlhed på Boulevarden i morgen. og formiddagstimerne, siger Jakob Sander, leder i Vejen Idrætscenter.