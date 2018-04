Vejen Idrætscenter puster liv i tomme kontorlokaler

Vejen: Gennem længere tid har kontorlokalerne på Jacob Gades Allé 2, hvor Kontor Syd holdt til for år tilbage. Nu puster Vejen Idrætscenter liv i de tomme lokaler.

Vejen Idrætscenter rykker endnu tættere mod byen, og det er et nyt Body & Mind-center, som ser dagens lys fra på torsdag den 26. april. I de i alt 700 kvadratmeter store lokaler indrettes der desuden et mindre træningscenter.

- Meningen med Body&Mind-centret er, at det kan være et stilleområde fra hverdagens trummerum med bl.a. yoga, meditation, mindfulness og massage, fortæller Jakob Sander, leder i Vejen Idrætscenter:

Han føjer til: - Vi vil gerne skabe rammer for, at foreninger, campus, skoler, private grupper og vores yoga- og træningsinstruktører får nye muligheder for at gøre en afgørende forskel overfor nye grupper og enkeltpersoner.

Mange af Vejen Idrætscenters yogahold vil foregå i det nye Body & Mind-center.

- Vi er klar over, at mindfullness kun bliver større. Vi kan også konstatere, at vi stadig har en stor udfordring i området med at højne den almene sundhed og egen indsats. Det viser den seneste sundhedsundersøgelse i Region Syddanmark, hvor vi på mange områder desværre i kommunen indtager en bundplacering. Med dette tiltag vil vi gerne hjælpe med at højne sundhedstilstanden. Tiltaget gør også, at vi frigør timer i Vejen Idrætscenter til foreninger og skoler, der konstant mangler aktivitetslokaler, slutter Jakob Sander.