Vejen HK's håndboldskole har rekorddeltagelse

Men det er så her, man i håndboldskolen kan lære at tackle den slags, nemlig at huske at spænde mavemusklerne.

- Ja, man skal ikke være bange for bolden. Man skal have respekt for den, fastslår 11-årige Fabricius de Tengnagel, Brørup.

- Blandt deltagerne er der også nogle, som ikke før har prøvet at spille håndbold, og så er vores håndboldskole et rigtigt godt sted at begynde. For her har vi tid til at træne hver enkelt spiller individuelt. Her tager vi os tid til at observere hver spiller, for så at kunne give gode råd til, hvordan hver enkelt kan blive bedre til håndboldspillets forskellige elementer - at kaste, gribe, bevægelse, drible og at skyde på mål, siger Mogens Christensen, Vejen HK.

En hel isbilsfuld

Blandt deltagerne i årets håndboldskole er der også lidt flere drenge end sidste sommer. Deltagerne er ikke bare fra Vejen, men eksempelvis også fra Island, Italien, Billund og Brørup.

- Rekorddeltagelsen betyder også, at vi nu har nået loftet for, hvor mange vi kan have med i håndboldskolen. For nogle håndboldklubber kan det være svært at finde det nødvendige antal trænere, der er villig til at bruge fire dage af sommerferien på håndboldskolen. Men vi har et godt netværk af spillere - også tidligere spillere, som vi kan trække på. I håndboldskolen får vi i klubben så aktiveret vores ungtrænere, som måske til daglig blot er hjælpetrænere, siger Mogens Christensen.

Han kan glæde sig over, at Vejen HK's medlemstal modsat andre af landets håndboldklubber har været stigende de seneste år.

I dansk Håndboldforbunds og Vejen HK's håndboldskole bliver der trænet og øvet flittigt til trods for de høje sommertemperaturer, og på årets måske varmeste dag onsdag har skolens hovedsponsor, Sydbank, derfor meget passende bebudet at ville sørge for en hel hjemisbilsfuld is til alle spillere som trænere.