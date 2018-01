Vejen Gymnasium og HF blandt landets bedste

- Det er værd at bemærke, at det sjældent er det faglige, men oftest af personlige og familiemæssige årsager, vores elever falder fra, siger rektor Lars Amdisen Bossen.

To gange i løbet af skoleåret skal gymnasiet indberette tallene for frafald til Undervisningsministeriet, og på den seneste indberetning var der et rundt 0 fra Vejen Gymnasiums to hf-klasser. Siden har der været frafald af tre elever, hvilket ikke vil ændre billedet af, at gymnasiet i Vejen er blandt de gymnasier med det laveste frafald. På landsplan er frafaldet mellem 15 og 20 procent. Også hvad angår frafald på stx-linjen er gymnasiet i Vejen blandt landets bedste.

Vejen: Lørdag har Vejen Gymnasium og HF inviteret kommende elever til åbent hus og kan samtidig glæde sig over være blandt landets bedste både målt på frafald og ikke mindst målt på evnen til at løfte eleverne.

Løfteevne

Også målt på løfteevne placerer Vejen Gymnasium og HF sig blandt landets allerbedste. Et gymnasiums løfteevne måles på den del af de skriftlige eksamenskarakterer, som ikke kan forklares ud fra socioøkonomiske baggrundsfaktorer, og som gymnasiet derfor selv har mulighed for at påvirke.

I den seneste opgørelse er Vejen Gymnasium og HF med helt fremme på landsplan med en placering som fjerde bedste gymnasium ud af 131. Sammenlignet med de 28 gymnasiers løfteevne i Region Syddanmark er Vejen Gymnasium og HF oven i købet placeret på førstepladsen.

Lars Amdisen Bossen er ikke i tvivl om, at en medvirkende årsag til det lave frafald og den gode løfteevne er, at gymnasiet har flere gode tilbud om hjælp, som de studerende kan gøre brug af.

- Her gør vores studiecoach, Lena Lange Sørensen, et kæmpe arbejde. Vi har også både en skrivevejleder, Birgitte Hedegaard, og en læsevejleder, Lisbeth Lage. Det er alt sammen med til at give eleverne gode muligheder for at gennemføre uddannelsen. I 2.g har vi også en træningsopgave. Alle, der får en karakter lavere end 4 får en samtale og dermed en hjælpende hånd, siger Lars Amdisen Bossen.