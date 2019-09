Gymnasiet håber på at lande endnu en international samarbejdsaftale til gavn for eleverne på den nye, internationale linje.

VEJEN: Vejen Gymnasium havde torsdag besøg af en gruppe lærere og fagforeningsrepræsentanter fra Georgien. Gruppen overværede flere lektioner og talte med både elever, lærere og ledelse. Besøget var et led i et to-årigt solidaritetsprojekt mellem Dansk Lærerforening og lærerstanden i Georgien. Gruppen fra Georgien rejser hjem i dag, fredag, og har tilbragt en uge i Danmark for at få inspiration til at forandre Georgiens uddannelsessystem. Efterfølgende afvikles seks seminarer i Georgien, hvor danske lærere kommer på besøg og giver gode input til den forandringsproces, landet står overfor. Blandt de indbudte lærere er Mirela Redzic, som er lærer og international koordinator på Vejen Gymnasium. Hun rejser i uge 41 til Georgien for at holde foredrag om det danske skolesystem sammen med en gymnasielærer fra København.

Ingen havde formentlig drømt om, at vi ville få et godt samarbejde med Egypten, men det fik vi, så lad os se, hvor det her ender. Lars Amdisen Bossen, rektor på Vejen Gymnasium

Foto: Martin Ravn Nikolaj Kyed i 2. C forklarer her uddannelsesekspert i Georgien, George Nozadze, hvad han er i gang med at lave på computeren. Foto: Martin Ravn

Håber på samarbejde Vejen Gymnasium oprettede sidste år en international linje og modtog i april i år egyptiske skoleelever på visit. I november rejser elever fra denne studielinje på genvisit i Egypten, og Mirela Redzic håber, at forbindelsen til lærerne og deres fagforening i Georgien kan udbygges, så man på sigt også kan sende elever fra Vejen Gymnasium på besøg i Georgien. Denne drøm bakkes op af gymnasiets rektor, Lars Amdisen Bossen. - Vi prøvede at få et samarbejde op at stå med Tunesien men opgav. Nu har vi så via Mirela og Danmarks Lærerforening fået kontakt til lærerne og deres faglige organisation i Georgien. Lykkes det at opbygge et samarbejde, vil det være fantastisk. Ingen havde formentlig drømt om, at vi ville få et godt samarbejde med Egypten, men det fik vi, så lad os se, hvor det her ender, lyder det fra gymnasiets rektor, som er meget stolt af, at lærergruppen fra Georgien udtrykte stor begejstring for alt det, de så og mødte på gymnasiet i Vejen. Ikke mindst gjorde det indtryk på gruppen, at Vejen Gymnasium har selvstændige, motiverede elever, som tør tage ansvar.

Foto: Martin Ravn På Vejen Gymnasium er det en selvfølge, at eleverne kan arbejde to og to eller i grupper uden for klasselokalet. Det kan eleverne i Georgien ikke. Der er ikke lokaler i skolerne til den slags, fremgik det under besøget fra Georgien. Foto: Martin Ravn

Inspiration til hjemlandet Talsmand for gruppen, Mari Alugishvili - vicepræsident for foreningen "Educators and Scientists Free Trade Union og Georgia" - siger om besøget: - Vores lærere er meget imponerede over at se og opleve, hvordan det danske undervisningssystem virker. De studerende her på gymnasiet virker motiverede og selvstændige, og det er spændende at opleve den personlige kontakt, der er mellem lærere og elever. I har gode rammer til at skabe en god undervisning, og det er inspirerende at se den måde, hvorpå det danske undervisingssystem støttes økonomisk af den danske regering. Vi håber, at vi i Georgien kan få held med at skabe noget lignende, så vi kan uddanne gode elever, som føler lyst til - og tør tage ansvaret for - at forbedre forholdene i vores land. Lærerne fra Georgien hæftede sig også ved, at lærerne på Vejen Gymnasium er professionelle og formår at lade eventuelle problemer på hjemmefronten forblive i hjemmet, så de er 100 procent til stede, når de underviser. Ifølge Mirela Redzic gav besøget fra Georgien ikke kun den udenlandske gruppe inspiration og viden. Besøget havde også den effekt, at de gymnasieelever, der blev bedt om at fortælle om deres skolegang, blev bevidste om de gode forhold, de har. De følte, ifølge Mirela Redzic, stor stolthed ved at vise gymnasiet frem.

Foto: Martin Ravn Anna Maria J. Jensen i 2.C fortæller her Mari Alugishvili, vicepræsident i "Educators and Scientists Free Trade Union of Georgia", om skoledagen. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Der udveksles skolemæssige erfaringer... Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Delegationen fra Georgien overværede flere klassetimer. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Vejen Gymnasium får af delegationen fra Georgien både ros for elever, undervisning og lokaler. Foto: Martin Ravn