Vejen Gymnasium får en international linje

Eleverne tilbydes nu en studieretning, hvor almen dannelse kombineres med et globalt udsyn. Samarbejdet med en stor, privat skole i Egypten udbygges, og gymnasiet håber, at den nye satsning på sigt vil få elevtallet til at vokse.

- Forpligtelsen gælder også mindre gymnasier, og vi mener på Vejen Gymnasium, at det er vigtigt, at de unge lærer at agere globalt. Mange af de unge, vi uddanner, ender jo med at arbejde i virksomheder, der er globalt orienterede, og derfor er det naturligt, at vi foretager netop denne satsning og tilbyder en international linje. Det handler om at give vores elever muligheder, lyder det fra Lars Amdisen Bossen, som er taknemmelig for, at én af skolens lærere, Mirela Redzic, i sin tid tog kontakt til den egyptiske skole og siden har arbejdet målrettet på at udbygge kontakten.

Han påpeger, at et gymnasium er forpligtet til at give eleverne både dannelse og udsyn, og at det ikke kun er de større gymnasier, der skal leve op til denne forpligtelse.

- Vi forventer os meget af den nye satsning og håber, at den på sigt vil få endnu flere elever til at vælge Vejen Gymnasium, fortæller gymnasiets rektor, Lars Amdisen Bossen.

Sidst på året drager de danske elever så til Kairo og bor hos de egyptiske elever, og under hele forløbet holdes kontakten blandt andet via skype.

Vælger de linjen, vil de i løbet af to år få stor viden om globale forhold, og de vil blandt andet få et nuanceret indblik i, hvad der ligger til grund for konflikterne i Mellemøsten. Vejen Gymnasium har i flere år samarbejdet med en stor, privat skole i Egyptens hovedstad Kairo, og nu formaliseres samarbejdet, hvilket betyder, at de 23 elever, der har tilmeldt sig den nye linje, til april næste år modtager egyptiske elever, som skal bo hos dem privat.

Undervisningen strækker sig over to år. Det vil sige sidste halvdel af 1.g, hele 2. g og den første halvdel af 3. g.

Det viste sig at være uhensigtsmæssigt - økonomisk og planlægningsmæssigt - at det var en fast klasse, der havde kontakten til skolen i Egypten. Derfor har man nu besluttet at tilbyde en international linje, som går på tværs af klasserne. Alle elever i 1. g tilbydes at blive optaget på linjen, og foreløbig er der 23 elever, der har sagt ja.

Mirela Redzic underviser i matematik og historie og er international koordinator på gymnasiet. Hun er tilknyttet den nye, internationale linje, og har besøgt Egypten flere gange. Hun har tidligere stået i spidsen for, at en gymnasieklasse besøgte den omtalte skole i Egypten og sørgede også for, at der blev arrangeret et egyptisk genvisit.

Gæstfriheden er stor

Ifølge Mirela har Egypten utroligt meget at byde på, og mange forelsker sig i den store gæstfrihed, der hersker i landet.

- Egypterne har et stort hjerte. De vil så gerne gøre noget godt for andre, og gæstfriheden er enorm. Jeg glæder mig til at vise eleverne på den internationale linje Egyptens "sjæl", og jeg er meget stolt af, at ledelsen på Vejen Gymnasium vil satse på at give eleverne et globalt udsyn. Det er der ikke ret mange mindre gymnasier, der gør, lyder det begejstret fra Mirela Redzic, som oplyser, at der er muligheder for på sigt at udvide den internationale satsning, så den ikke kun tager sit udgangspunkt i Egypten.

Også andre lande kan komme i spil, for eksempel Georgien, som Mirela er i fuld gang med at opbygge et professionelt og personligt netværk i.