Vejen Golfklub fejrer jubilæum med maner

Vejen: Det er et særdeles righoldigt program, som Vejen Golfklub har klar i forbindelse med 25 års-jubilæet.

Jubilæumsudvalget har arbejdet intenst på at forberede en lang række aktiviteter, som reelt er gået i tre retninger. Det har været ønsket om at få flere til at spille golf, og desuden har det været målet at få flere gæster på banen i år. Endelig er der arbejdet på at tilrettelægge en række aktiviteter for medlemmerne.

- Indtil videre er det gået ret godt, da der p.t. er startet over 80 ny prøvemedlemmer op, og mange af dem har taget golfkørekortet og er meldt ind i klubben som fuldgyldige medlemmer, fortæller formanden Niels Schmidt.

Han føjer til: - Det lykkedes også at få flere gæster på banen. I uge 28 og 29 havde klubben besøg af mere end 1200 greenfee- gæster fra 95 forskellige klubber. En medvirkende årsag til de mange gæster var nok, at greenfee var sat ned til 75 kr. og at vejret viste sig fra den meget sommerlige side.