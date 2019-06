Vejen: Der er travlhed i Vejen Garden i denne tid, hvor forberedelserne til DM for bygarder, som afvikles ved Vejen Idrætscenter i dagene 4.-7. juli, er i fuld gang.

Efter en meget målrettet indsats er gardens harmoniorkester nu parat til at løfte sløret for deres DM-program. I anledning af gardens 65-års jubilæum og 25-års jubilæum for gardens leder, Jørgen Schmidt, bliver der gratis entre ved "Før DM-koncerten" lørdag den 22. juni kl. 15 i Troldesalen.

Musikelskere kan glæde sig til at overvære Vejen Gardens koncert, hvor garden blandt andet vil spille det program, som harmoniorkesteret skal spille ved DM for bygarder, der igen afholdes i Vejen.

De regerende danmarksmestre fra Vejen har siden sidste DM i 2017 gjort et målrettet arbejde for at videreudvikle det høje niveau. Det er derfor en stor begivenhed for garden, når gardens dirigent, Jens Christian Lietzen, kan hæve taktstokken og slå an for det højeste musikalske niveau, Vejen Garden nogensinde har befundet sig på.

- Vi glæder os rigtig meget til at vise, hvad orkesteret formår, og vi er stolte af at vise publikum, hvor langt man kan nå, når ihærdig træning, musikglæde, godt humør og godt kammeratskab går op i en højere enhed, så vi håber, at rigtig mange har lyst til at lytte med, siger gardens formand, Sten Mortensen.

- Vi har bestemt, at koncerten skal være gratis, så vi på den måde kan sige tak til byen, som nu har støttet op om garden i 65 år, fortsætter han.