Vejen Garden gav en musikalsk pragtpræstation

Med dirigent Jens Chr. Lietzen blev der sat en tyk streg under, at Vejen Garden, råder over nogle af landets bedste musikere blandt bygarder.

Vejen: Mage til musikalsk opvisning, som den publikum og ikke mindst dommerne ved DM for bygarder fik at høre, da Vejen Garden fredag formiddag indtog scenen i Troldesalen, får man kun sjældent lov at opleve. Garden stillede med 40 musikere i noget nær stærkeste opstilling, og det gjaldt koncertkonkurrencen for harmoniorkestre.

Målløs dirigent

Men så fortsatte koncerten med et ifølge Jens Chr. Lietzen et klassisk stykke: Rush af Samuel R. Hazo, hvor garden satte trumf på i de tre minutter, musikstykket varede.

Intet under, at publikum bagefter kvitterede Vejen Gardens musikalske pragtpræstation med højlydte klapsalver.

- Det har været en fornøjelse, og tænk så på, at da vi begyndte at øve på dette her for næsten et år siden, da vi første gang blev præsenteret for musikken, sagde alle bare what! Det var fedt, jeg er målløs, og der kan I bare se - det kan godt betale sig at øve sig, sagde Jens Chr. Lietzen, der var tydeligt imponeret over gardens formåen.

Om den formåen så også er nok til at vinde koncertkonkurrencen, får vi først at vide søndag.