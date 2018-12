Vejen Bibliotek har åbnet en julebyttebørs

Vejen: Snart venter juletræet på sit pynt, men inden du får begyndt med al det julestads, var det måske en ide at lægge vejen forbi Vejen Bibliotek. Her har biblioteket nemlig åbnet en julebyttebørs, hvor man kan bytte julepynt. Det kan være julepynt, som er blevet tilovers, eller som du synes trænger til at blive fornyet. Her afleverer du så et stykke julepynt og tager så et andet. Det er cirkulær økonomi. Intet behøver at gå til spilde - hvad nogen kasserer, kan andre bruge.

- Men vi har faktisk fået meget mere julepynt nu, end da vi begyndte, siger er bibliotekar Peter Holland.

På Vejen Bibliotek har bibliotekarerne fundet alle julebøgerne frem fra magasinet, hvor de har ventet på at blive udlånt igen. Her er måske 400-500 eksemplarer og det lige fra gamle klassikere som Peters Jul, Jeppe Aakjærs Julefortællinger og Morten Korchs Jul på Landet til Astrid Lindgrens Jul i Bulderby og H.C. Andersens Grantræet og Den lille Pige med Svovlstikkerne. Her kan man også låne bøger med julens sange og bøger om julemad og julekager.

Alle bøgerne om jul og julebyttebørsen har fået sin egen afdeling, hvor lånerne samtidig kan lytte til sagte julemusik. Her er også et bord, hvor børn og voksne kan lave deres eget julepynt. Det er dog ikke hverken julehjerter eller kræmmerhuse. Som noget nyt har biblioteket indkøbt en masse piberensere i alle regnbuens farver, og de kan bukkes og bøjes til alskens kulørt julepynt lige til at hænge på juletræet.

Julemusik bliver der også masser af, når Vejen Bibliotek og Vejen Musikskole i fællesskab arrangerer et optog gennem byen onsdag den 19. december. Optoget tager sin begyndelse ved Basen på Askovvej klokken 10, hvorefter optoget fortsætter til Vejen Bibliotek. Flere børnehaver er allerede blevet inviteret til at deltage.

Vejen Bibliotek har selvfølgelig pyntet op til jul med nisser både her og der.

- Men bibliotekets ansatte har også deres egen juletradition. Den går ud på, at vi på skift får lov at gemme en nisse for hinanden. Den, som finder nissen, belønnes med et stykke chokolade og med retten til at gemme nissen næste dag. Den nissejagt foregår dog kun i personaleafdelingen, siger Peter Holland.