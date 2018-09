Mølby: Onsdag aften klokken 23.40 rykkede brandvæsnet ud for at slukke en brand på førstesalen i et hus på Damvej i Mølby. Det lykkedes, og ingen kom noget til.

Alt tyder på, at årsagen til branden var et varmetæppe i husets børneværelse, der var kortsluttet.