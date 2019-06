Vejen: Politiet modtog onsdag en anmeldelse af et tyveri af en varebil, der stod parkeret hos en autoforhandler på Dalgas Allé i Vejen. Bilen skulle være blevet stjålet onsdag aften mellem klokken 18.15 og 19. Varebilen har dog aldrig været stjålet, for ifølge politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordøst, så viste det sig, at det var en medarbejder, der havde lånt varebilen. /DAN