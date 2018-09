Vanvidskørsel: 41-årig bilist fik inddraget kørekortet

Vejen: Da politiet tirsdag havde placeret en fotovogn på Lunderskovvej i Vejen Kommune, blæste en bilist forbi med hele 178 km/t på strækningen, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. På Twitter oplyser politiet, at man onsdag har sigtet den 41-årig bilist og administrativt inddraget vedkommendes kørekort. Bilisten kan se frem til minimum seks måneders ubetinget frakendelse af kørekortet, en ny køreprøve og en klækkelig bøde.

Ifølge Rigsadvokatens vejledende bødetakster for hastighedsovertrædelser ligger prisen for den 41-åriges hurtige køretur på 5000 kroner for at køre mere end 100 procent over den tilladte hastighed. Dertil skal lægges et højhastighedstillæg på 2500 kroner plus 500 kroner til Offerfonden. Bidrag til Offerfonden opkræves til den, der idømmes en betinget eller - som i dette tilfælde - en ubetinget frakendelse af førerretten. Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre. /DAN