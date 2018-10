Vandt i Højesteret: Nu lukker gårdejer Skovgårdsvej

Gårdejer Martin Lund Madsen hænger i dag bannere op ved Skovgårdsvej vest for Vejen for at advare om, at vejen lukkes den 22. oktober. Vejen er erklæret ulovlig af Højesteret, men Vejen Kommune har afvist en mindelig løsning med gårdejeren. Fotocollage: Steen Rasmussen