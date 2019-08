Vandkrigen i Hovborg: Kanonerne kørt i stilling

HOVBORG: Som altid efter en batalje må der fires og gives lidt på begge sider for at få underskrevet en våbenhvile!

Sådan er det også i Hovborg, hvor lokalrådet efter halvandet års forhandlinger i foråret måtte se sin plan for bortledningen af regnvandet blive skudt ned af et flertal i byrådet. Det gav så meget skrig og skrål i baglandet, at politikerne valgte at tage sagen op igen og rette delvist ind efter borgernes ønsker.

- Vores udgangspunkt var, at vi ikke ville have hele hovedgaden gravet op til skade for borgerne og det lokale erhvervsliv og turismen, men det har vist sig, at vi ikke helt kan undgå at få gravet i hovedgaden, fortæller Kirsten Bruun, som er lokalrådets repræsentant i arbejdsgruppen.

- Det er bare praktisk umuligt at undgå. Det er også i orden. Kommunen og entreprenøren har lovet, at arbejdet bliver så skånsomt som muligt, at vejen ikke bliver lukket helt på noget tidspunkt, og at det først sættes i gang i hovedgaden, når turistsæsonen er slut engang i september.

Der, hvor arbejdet kan indledes, uden det generer trafikken, sættes det i gang allerede nu, nemlig på mandag. Første spadestik er udgravningen af en stor sø på kroens eng, hvor regnvand fra nogle af byens gader skal ledes til, når det ikke længere skal løbe i kloakken.