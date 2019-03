Valgkampen er skudt i gang

- Men det er som om, at Socialdemokratiet hænger i bremsen. Partiet vil åbenbart hellere gå til valg på deres oplæg. Vi mangler at høre noget mere konkret om udspillet fra S, lød det fra Susanne Eilersen.

Jeg kan frygte, at der kan være mennesker, der er nedslidte, men som ikke har råd til at gå på pension. Man kan godt forestille sig, at det udspil, som er kommet fra S, mest vil blive brugt af højtlønnede.

Hjerteblod

Men for Troels Ravn var retten til at gå på pension, når man har været et langt liv på arbejdsmarkedet og er nedslidt, hjerteblod:

- Det her handler om tryghed, solidaritet og ordentlighed. Der er stadig spørgsmål, vi skal have afklaret, så vi når frem til den endelige model. Men hvis man har været over 40 år på arbejdsmarkedet og er nedslidt, så skal det være en ret at kunne komme på pension. Og man skal ikke stå med hatten i hånden, og det skal ikke være kommunerne, som skal visitere, mente Troels Ravn.

Anni Matthiesen (V): - Vi kan være helt enige om, at man skal have lov at komme på pension, når man er nedslidt. Det skal der ikke være tvivl om. Men der er altså nogle åbne spørgsmål. Hvem er det konkret, som skal have retten. Er det bestemte brancher. Er det håndværkeren - men ikke sygeplejerskerne. Vi mangler stadig en del svar.

Susanne Eilersen holdt fast i, at hun hellere så politiske bestræbelser på at få seniorførtidspensionen til at fungere.

Det var Troels Ravn uenig i:

- Det er rigtigt, at vores udspil ikke vil være for os alle sammen. Det er heller ikke en ordning, som økonomisk er guld og grønne skove. Det er 6.327 kroner om måneden plus eventuelle tillæg. Men for os er det velfærd, at vi kan få en ordning, hvor nedslidte får en ret til at gå på pension. Det her er noget, vi vil bruge noget af vores økonomiske råderum på. Omvendt de borgerlige, som vil bruge råderummet på at give skattelettelser til de højestlønnede, lød det Troels Ravn.

