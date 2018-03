Valg til skolebestyrelserne ender oftest i fredsvalg

- Jeg synes grundlæggende, det er væsentligt, at forældre har indflydelse på deres børns skole. Den bedste måde at gøre sin indflydelse gældende på er ved at stille op til skolebestyrelsen. Man kan ikke som skolebestyrelse sige, at eksempelvis skolens budget ikke er godt nok, men vi har mulighed for at komme med høringssvar, og mit indtryk er, at der bliver lyttet, siger Jens Erik Guldberg Iversen.

En af dem, som taler varmt for at melde sig til skolebestyrelsesarbejdet er Jens Erik Guldberg Iversen. Han har været formand for skolebestyrelsen på Bække Skole de seneste otte år.

Jeg synes grundlæggende, det er væsentligt, at forældre har indflydelse på deres børns skole. Den bedste måde at gøre sin indflydelse gældende på er ved at stille op til skolebestyrelsen.

Forældre, som har lyst til at være med i skolebestyrelsesarbejdet, kan henvende sig til skolernes kontor eller tager del i de valgmøder, som skolerne afvikler. Datoerne kan ses på den enkelte skoles hjemmeside.Der er også mulighed for, at den enkelte skole kan vælge, at en eller to pladser skal gives til repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, til lokale ungdomsinstitutioner eller til lokale foreninger. enest den 13. april skal skolerne have deres liste klar med de forældre, der ønsker at stille op til skolebestyrelsen. Er der fredsvalg, er det de opstillede, der vælges. Hvis der er kampvalg, er der mulighed for at stemme via skoleintra fra den 30. april til den 9. maj. Stemmerne tælles op umiddelbart derefter, og alle kandidater får besked.

Skolens retning

Hans yngste barn går nu i 8. klasse, så han stopper i bestyrelsen ved det kommende valg. Han forklarer, at de principper som skolebestyrelserne udarbejder, er en stor del af arbejdet, og at principperne peger på, hvilken retning skolen skal bevæge sig i. Hvor mange timer han bruger på bestyrelsesarbejdet tør han ikke gætte på, men han understreger, at det er meget individuelt, hvor meget arbejde man som forælder vil lægge i bestyrelsesarbejdet. Når han skal beskrive, hvad han selv får ud af at være i skolebestyrelsen, så vender han tilbage til det med at få indflydelse.

- Det er vigtigt at forstå, at man jo ikke skal gå ind i skolebestyrelsen for at få indflydelse på sit eget barns hverdag. Man skal gøre det for alle børn, for skolen, forældre og det omgivende samfund.

Jens Erik Guldberg Iversen tilføjer, at skolebestyrelsen gør et stort stykke arbejde for at informere forældrene om skolebestyrelsesvalget, blandt andet gennem Facebook, klasseforældreråd og ved at prikke til personer, som måske kunne være interesserede.

- Har man en god skolebestyrelse med et godt forhold til ledelsen, så gør man hinanden stærkere, mener han.