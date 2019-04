Vaks borger så værktøjstyven

Vejen: Politiets alarmcentral modtog tirsdag aften en opkald fra en borger i Vejen, der havde undret sig over, at nogen havde efterladt en vinkelsliber på Rosengade ved parkeringspladsen bag Rema 1000. Men så opdagede anmelderen, at nogen havde brudt ind i en varevogn, som stod parkeret på stedet, og som nu var i færd med at blive tømt for en bunke forskelligt værktøj.

Borgeren havde med andre ord taget tyven på fersk gerning, men politiet nåede desværre ikke frem i tide til at kunne anholde gerningsmanden.

Han beskrives som en mand, cirka 30 år og med mørkt kort hår. Tyven bar en rygsæk og flygtede fra stedet til fods i retning af Rema 1000.

Tyvens udbytte blev: en bajonetsav af mærket, Dewalt, en skruemaskine

af mærket, Metabo, en håndsav af mærket, Dewalt, og en vinkelsliber af mærket, Dewalt.