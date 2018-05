Værktøjstyve er på spil

Holsted: Ejerne af en mængde forskelligt værktøj, som har været opbevaret i henholdsvis en lade, et redskabsrum og i en garage - alle steder i Holsted, har meldt to indbrud og et tyveri til politiet.

Alt tyder på, at det kan være den samme tyv eller tyve, som har været på spil, for alle tre steder er det værktøj, der er blevet stjålet, to af gerningsstederne er på Skyggedal, og alle steder er det foregået i løbet af weekenden.

Fra en garage på Skyggedal er der stjålet: an afkortersav, en hækklipper, nogle motorsave og et topnøglesæt.

Fra et uaflåst redskabsrum på Skyggedal er der stjålet: nogle dyksave, skruemaskiner og en vinkelsliber.

Fra en lade på Drivervej er der stjålet en orange benzin-buskrydder af mærket: Husqvarna.