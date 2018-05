Vækstfonden hjælper Vejen-firma ud i Europa

Firmaet, som har Kim Østergaard som stifter, stormer fortsat frem, og det er ikke mindst ude omkring på udenlandske markeder, at der sættes sejl. Dermed er Vejen-firmaet i færd med at manifestere sig som en af de helt store spillere inden for digital markedsføring.

eMailPlatform er et abonnementsbaseret system, der giver kunderne den fulde kontrol til design, indhold og udsendelse af e-mailmarkedsføring.Kim Østergaard har en lang karriere inden for digital markedsføring som blandt andet konsulent og online-købmand, og det var en stigende efterspørgsmål fra kunder, der i 2011 fik Kim Østergaard til at stifte eMailPlatform. Virksomheden har store danske og internationale firmaer i kundeporteføljen.

Vækstrejsen

Når det gælder økonomien på vækstrejsen, er eMailPlatform kommet i dialog med Vækstfonden. Et vækstlån skal bidrage til at fortsætte væksten.

- Det har været et fantastisk møde med Vækstfonden. De har udvist utrolig stor forståelse for forretning og forretningsmodel. Nu skal vi ud og lede efter marked nummer 11 og 12, men vi har ikke nogen begrænsninger. Vi vil gerne være repræsenteret i alle europæiske lande og for den sags skyld også i resten verden, siger Kim Østergaard.

Hos Vækstfonden er man glade for at kunne bidrage til at hjælpe innovative virksomheder som eMailPlarform videre ud på nye markeder.

- eMailPlatform er nytænkende i deres tilgang til digital markedsføring. Deres forretningsmodel har et stort vækstpotentiale, og de løser nogle udfordringer, som rigtig mange virksomheder står over for. eMailPlatform har potentialet til at sætte sig tungt på digitalt marketing i hele Europa, siger Michael Eg, erhvervskundechef i Vækstfonden i en pressemeddelelse.

It-virksomheden i Vejen er nu supportafdelinger i omkring ti lande, og medarbejderstaben tæller et halvt hundrede ansatte.