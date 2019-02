Væddemål sendte Rune på scenen i netundertrøje

Rune Søgaard Pedersen indgik et væddemål med én af sine venner om, at han kunne tabe sig, så han kunne komme på scenen i musicalen Chicago i en netundertrøje.

Vejen: Rune Søgaard Pedersen er 27 år. En mand i sin bedste alder, som han selv beskriver det. Rune Søgaard Pedersen kommer fra Vejen, men er bosat i Esbjerg sammen med sin kæreste Camilla Platz. Han arbejder til dagligt som social og sundhedshjælper, hvor han er personlig hjælper i et respiratorteam.

Selvom Rune Søgaard Pedersens kalender har været tæt pakket med forberedelse og optræden med Showkoret, valgte han alligevel at presse deltagelse i 7-kantens Vinterspil, Chicago, ind - mest for at vinde et væddemål. - Helt ærligt, så var det et væddemål med én af mine venner, at jeg skulle tabe mig, så jeg kunne komme på scenen i en netundertrøje, fortæller Rune Søgaard Pedersen i en pressemeddelelse fra 7-kanten.

Han medvirker som Fred, danser og ensemble i Chicago og har sin teatererfaring fra diverse børneforestillinger, Showkoret og Varde Sommerspil. Det Rune Søgaard Pedersen godt kan lide ved musicalen Chicago er, at den er meget speciel og skildrer 1920'erne i Chicago rigtig godt. Noget af det, som Rune Søgaard Pedersen synes er fedt ved at medvirke i 7-kantens opsætning af Chicago, er musikken og sammenholdet i truppen.