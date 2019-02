VBC-teams går videre med big business

Vejen: Et varmecover til en mobiltelefon, en 112-trafikalarm til bilen og en hjemmehjælps-app - tre gode ideer, som måske har potentialet til at blive big business. Det er i hvert fald, hvad tre teams af elever på Vejen Business College (VBC) håber på. Og nu har de noget at have håbet i, for det er lykkedes de tre teams at kvalificere sig til regionsmesterskaberne i Sydvestjysk Entreprenørmesterskab 2019, der skal holdes eden 21. marts i Kolding. Vinder de her, er de samtidig sikret en plads finalen og dermed danmarksmesterskabet til april i København.

- Vi har kontakt til et amerikansk firma, der har udviklet et cover, som kan holde en mobiltelefons batteri varm i kolde omgivelser. På den måde kan man spare på strømmen. Det er så vores idé, at vi vil stå for distributionen af coveret i Danmark under navnet "Phone Guards", siger Emil Klockmann.