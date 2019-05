V-kandidat: Frit skolevalg sættes over styr af S

- Her i Vejen Kommune vil det for eksempel kunne mærkes på Rødding Friskole, Gjerndrup Friskole, Vejen Friskole og Brændstrup Kristne Friskole. Her står man til samlet at miste 1.877.238 kroner i tilskud.

Ifølge Anni Matthiesen viser beregninger, at Socialdemokratiets forslag vil næsten tredoble antallet af frie skoler, som har underskud. Faktisk er det blevet anslået, at op mod 100 friskoler vil lukke, hvis Socialdemokratiets forslag bliver til virkelighed.

- Men det vil Socialdemokratiet sætte over styr. Socialdemokraterne vil sænke statstilskuddet til landets 552 fri- og privatskoler. De vil tage 365 millioner kroner væk fra skolerne hvert eneste år. Det vil betyde færre elever, færre timer, afskedigelser og en kamp for overlevelse på landets fri- og privatskoler, mener Anni Matthiesen, der er børne- og undervisningsordfører for Venstre.

Vejen: Venstres folketingsmedlem i Vejenkredsen, Anni Matthiesen, mener, at der bør værnes om forældre og børns ret til at vælge mellem varierede skoletilbud i hele landet.

Anni Matthiesen er kritisk over for Socialdemokraternes hensigt om at nedsættes tilskuddet til friskolerne. Foto: Martin Ravn

Højere forældrebetaling

Anni Matthiesen føjer til: - Det kan dermed blive rigtig svært for vores lokale fri- og privatskoler at få økonomien til at løbe rundt. Skolerne i landdistrikterne tager generelt lavere skolepenge end i de større byer. Men med socialdemokraternes forslag kan forældrebetalingen eksplodere. Så dem, der er dårligt stillet økonomisk, vil få mindre frit valg end dem, der er velhavende. Vi har brug for gode skoletilbud i landdistriktsområderne. Og danske forældre og børn skal have ret til frit at vælge skole.

Landdistrikternes Fællesråd ligger på linje med Anni Matthiesen. Rådet mener, at det er helt essentielt, at man ikke fratager lokalsamfundet muligheden for at bevare byens samlingspunkt.

- Det kan være ødelæggende for sammenhængskraften i lokalsamfundet og forhindre børnefamilier i at flytte dertil. Derfor er det afgørende, at friskolerne på landet fortsat får et stabilt økonomisk grundlag, siger Steffen Damsgaard formand for Landdistrikternes Fællesråd.