V-formand i Rødding: Valget var en skuffelse

Aksel Buchholt - formand for Røddingegnens Venstre - ærgrer sig over, at ingen af de lokale kandidater opnåede valg til byrådet.

RØDDING: - Kommunalvalget gav et skuffende resultat for Røddingegnens Venstre. Vi havde fire kandidater - men fik ingen valgt. Og det er klart, at et sådant valg sætter tankerne i gang - hvad gik lige galt?

Sådan lød det fra formanden for Røddingegnens Venstre, Aksel Buchholt, da foreningen afviklede sin årlige generalforsamling.

Ifølge formanden kan årsagerne være mange:

- Er der for mange kandidater? Ja, måske. Men det er det, som vores kommuneforening har besluttet, og det levede vi op til. Er vores kandidater ikke kendte nok? Det var først i sidste øjeblik de to sidste af de i alt fire kandidater blev fundet, og som følge deraf måske ikke var kendte nok. Og sådan kan vi blive ved med at anskue problemet. Men fakta er - vi fik ingen valgt. Det er ærgerligt, for vi havde de rigtige kandidater.

Aksel Buchholt føjede til: - Vi havde to erfarne politikere og så to nye med masser af gå-på-mod. Men vælgerne valgte det kendte; nemlig konservative Frank. Op til valget valgte pressen at køre lidt på borgmesteren, ny motorvej og noget honorar. Har pressen for meget magt? Måske har de. Eller er det os danskere, der er blevet så naive og godtroende, at fordi det står i avisen eller på Facebook, så er det den skinbarlige sandhed.

Formanden glædede sig over, at Venstre bevarede borgermesterposten:

- Men der er ingen tvivl om, at der skal gøres en indsats af os alle, hvis vi i fremtiden skal være en venstrekommune. Politikken skal være klar med de rigtige kommunalpolitikkere, og så skal der skabes resultater. Resultaterne synes jeg faktisk også, der er opnået. Endda på alle fronter. Men er vi gode nok til at få det ud til lokalbefolkningen? Koster det at være førerhund, det behøver det vel ikke, det bør vel kunne kombineres til noget positivt, fortsatte Aksel Buchholt, som også udtrykte et kæmpe til lykke til Kurt Jensen for et flot valg til regionsrådet.