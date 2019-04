Foldingbro: Utrygge borgere havde via Politiets hjemmeside på internettet, Bestil en Betjent, ønsket, at fotovognen kom på Foldingbrovej ved Foldingbro i Vejen kommune. Det gjorde den så tirsdag, og fire bilister blev blitzet. En af dem blev målt til at have kørt 118 kilometer i timen.