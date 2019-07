Uro i vikingespillets bestyrelse: Ny formand har taget over

Jels: Ovenpå en ny succesrig sommer med over 20.000 tilskuere er der nu opstået splittelse i bestyrelsen i Jels Vikingespil.

Bestyrelsen har foretaget en ny konstituering. Her er Janus Lynggaard - tidligere mangeårig formand - valgt til ny formand. Han har taget over efter Bruno S. Bennedsen, som har siddet de seneste tre år.

Tre af bestyrelsens i alt syv medlemmer - Bruno Bennedsen, Connie Schmidt Kristensen og Jørgen Ahlquist - udtrykker sammen med over 100 andre medlemmer af Jels Vikingespil et mistillidsvotum over for de fire øvrige i bestyrelsen, Janus Lynggaard, Lene Reese Hansen, Leo Møller, Mikkel Vindt, samt 1. suppleant Henrik Paasch.

De tre bestyrelsesmedlemmer har derfor gjort krav på indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling mandag den 12. august.

Omvendt har de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer ligeledes gjort krav på en ekstraordinær generalforsamling. Den er indkaldt til tirsdag den 13. august, hvor der vil blive informeret omkring formandsskiftet og ændringerne i bestyrelsen.