Unges vej til erhvervsuddannelser er til diskussion

Campus Vejen inviterer til debat med folketingspolitikere. For er vejen til at få flere unge på erhvervsuddannelser at flytte kommunale 10. klasser til erhvervsuddannelserne?

Vejen: Hen over de sidste måneder har folketingspolitikere markeret sig med forskellige forslag og holdninger til, hvad der skal til for at unge vælger erhvervsuddannelserne. Mange politikere er enige om målet, men er uenige om midlet. Derfor har Campus Vejen inviteret Anni Matthiesen (V) og Troels Ravn (S) til at deltage i en frirumsdebat mandag 11. juni kl. 16-18. De har begge markeret sig med forskellige holdninger på området, og Venstre har konkret foreslået, at de kommunale 10. klasser kan flyttes til erhvervsuddannelserne. Målet med debatten er derfor at afdække fronterne, udforske dilemmaer og søge initiativer omkring sagens kerne, nemlig midlet til at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse, erklærer Campus Vejen.