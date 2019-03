Unge blev taget på fersk gerning

Vejen: Onsdag aften klokken 19.09 blev politiet kaldt til et butikstyveri i et supermarked i Rådhuspassagen i Vejen. Her var to unge kort forinden blevet taget på fersk gerning, da de forsøgte sig som butikstyve.

Udbyttet var dog beskedent: energidrik af mærket Red Bull og slik af mærket, Yankie Bar, for et samlet beløb på 114 kroner.

Tyveriet blev begået af en 18-årig mand og en 16-årig dreng - begge fra lokalområdet. De er begge er blevet sigtet for butikstyveri og kan se frem til at skulle betale en bøde og få en kedelig anmærkning i strafattesten.