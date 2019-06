Unge blev bortvist fra børnehaves område

Brørup: Torsdag aften klokken 18.48 fik politiet en anmeldelse om uro på børnehaven Æblehavens område. Her havde en gruppe lokale unge i alderen 17 til 19 år sat hinanden stævne med alkohol og musik. En borger forsøgte at få de unge til at forlade området, men fik ifølge politikommissær Lasse Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst bare et flabet svar fra de unge.

- Vi har fået oplyst, at der tidligere har været problemer, så vi sender en patrulje. De unge bliver bortvist, men inden får de lov til at rydde op, siger Lasse Rasmussen. /DAN