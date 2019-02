Unge arbejdsløse i Vejen cykler helt til tops

Vejen Kommune: På arbejdsmarkedet i dag er der efterhånden så mange forskellige muligheder for få en uddannelse - faktisk så mange, at unge kan have svært ved at vælge, når de forlader folkeskolen. Pludselig går tiden bare, uden at man kommer videre. Pludselig er man arbejdsløs og på offentlig forsørgelse.

Men i Vejen Kommune har politikerne besluttet sig for at gøre noget ved sagen, for der er faktisk også en gruppe af unge, som bare skal have et velment skub for at komme videre.

Sidste år lykkedes det med hjælp fra den kendte cykelrytter, Jens Veggerby, at tilbyde et særligt tilrettelagt forløb, Bike4Life - Vejen til Toppen, hvor en gruppe af unge arbejdsløse blev udstyret med en racercykel og klædt på til at kunne gennemføre en cykeltur fra Brørup til toppen af det franske bjerg, Alpe d'Huez, kendt fra Tour de France.

- Forløbet blev en succes, fortæller chefkonsulent Steen Aldenborg, Vejen Jobcenter.

- Derfor har vi besluttet at gentage forløbet, men denne gang gør vi det selv. Vi har nemlig suget så megen viden til os efter sidste års tur, at vi i år kan gennemføre forløbet til det halve af, hvad sidste års forløb kostede.