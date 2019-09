Ungdomsskoleleder om narko-sms'er: Vi kan altid kontaktes

Vejen Kommune: Jakob Petersen, der er leder af Vejen Ungdomsskole, hvor også SSP-arbejdet i Vejen Kommune hører under, er ligesom Kristina Høyrup overrasket over, at det tilsyneladende er blevet meget nemt for unge - og andre - at få fat i stoffer.

- Vi ved godt, at det eksisterer, men vi kender ikke hele omfanget af problemerne. Vi arbejder altid meget opsøgende, og hvis vi opdager, at sådan noget foregår, er vi altid i tæt kontakt med familieafdelingen og politiet. Hvis det er nødvendigt, siger Jakob Petersen og tilføjer:

- Det handler også om at have en god portion sund fornuft, så de unge ved, hvad de skal gøre. Men det er vigtigt, at man er åben omkring det. Det vil vi altid gerne hjælpe vores unge og deres forældre med.