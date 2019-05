Ung Epoke-smed får flot pris for svendestykke og kammeratskab

Askov: Klejnsmed Eric Nielsen fik forleden overrakt en Hansenberg-medalje i riddersalen på Koldinghus.

Koldings borgmester, Jørn Pedersen, overrakte medaljer til bedste elev på hvert af fagskolen Hansenbergs uddannelsesspor - og her har Eric Nielsen, som i januar blev udlært klejnsmed fra Epoke A/S i Askov, brilleret. Eric Nielsen fik prisen dels for det flotte 12-tal for sit svendestykke, dels fordi han blev udnævnt til bedste kammerat på sit uddannelseshold.

Produktionschef på Epoke Benny Pedersen, Epoke, siger i en pressemeddelelse:

- Vi er både glade på Erics vegne og stolte over, at en af vores lærlinge gør det så godt. Vi håber, at det kan inspirere andre unge mennesker til at tage en faglig uddannelse, som byder på rigtig mange muligheder.

Eric Nielsen er efter endt uddannelse fastansat som klejnsmed hos Epoke.

Med prisen fulgte et legat på 5000 kroner.