Vejen Kommune: Byrådet i Vejen har godkendt regnskabet og budgettet for det fælleskommunale beredskab TrekantBrand, som Vejen Kommune er en del af. TrekantBrand kom ud af 2018 med et underskud på knap 8,7 millioner kroner på beredskabsaktiviteterne samt et underskud på 2,74 millioner kroner på sideaktiviteterne. Underskuddet forklares med transaktionsomkostninger i forbindelse med organisationstilpasninger på godt 6,2 millioner kroner. Desuden havde TrekantBrand store udgifter til naturbrande i 2018 på grund af den meget tørre og varme sommer. Alene branden på Randbøl Hede kostede dyrt i et betydeligt antal overarbejdstimer. Venstres medlem af Vejen Byråd, Jørgen Lastein, var meget lidt imponeret over regnskabet på byrådsmødet: - Der er et stort underskud i årsregnskabet, og egenkapitalen er også gået i minus. Nu er der kommet ny ledelse, som har fået rettet en del op, og det er godt. Men det er som om, at det ikke rigtig stopper, og vi mangler at se, at tyren bliver taget ved hornene, mente Jørgen Lastein. Venstre-politikeren mente, det kunne være på sin plads at undersøge, hvad det ville koste at drive beredskabet på egen hånd: - Vi har eksempelvis frivillige brandværn, som påtager sig deres opgaver uden betaling. Hvad ville det koste at drive beredskabet alene, for tilsyneladende går det kun en vej i TrekantBrand, tilføjede Jørgen Lastein. Borgmester Egon Fræhr konstaterede, at drøftelser omkring ændringer omkring beredskabet vil kræve et særskilt punkt. - Vejen Kommune har været med til at stifte TrekantBrand. Det, vi skal behandle i dag, er alene regnskabet og budgettet for TrekantBrand, fastslog borgmesteren.

Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen er stiftet og ejet af de seks kommuner Billund, Kolding, Fredericia, Middelfart, Vejle og Vejen.TrekantBrand er hele Trekantområdets sikkerhedsnet. TrekentBrand er en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver på et højt kvalitetsniveau. TrekantBrand skaber tryghed for borgere og virksomheder på tværs af kommunegrænserne.

Egenkapital i minus Egenkapitalen var ifølge årsregnskabet på 2,4 millioner kroner i 2017 - men er gået i minus med 6,4 millioner kroner i 2018. I budgettet, som denne gang skal gælde et år, er der en budgetreduktion på to procent på det driftsbidrag, som ejerkommunerne skal af med. Desuden er der indarbejdet en række effektiviseringer for at sikre, at budgettet går i balance. Beredskabets samlede indtægter i 2020 er opgjort til 114,3 millioner kroner. Heraf udgør det kommunale driftsbidrag 89,3 millioner kroner. Ifølge vedtægterne fastsættes driftsbidraget i ejerkommunerne ud fra befolkningstallet i kommunerne pr. 1. januar i det foregående år. Vejen Kommunes driftsbidrag er beregnet til 10,4 millioner kroner, hvilket er godt 200.000 kroner mindre end det nuværende budget. Forskellen skyldes primært ændrede befolkningstal.