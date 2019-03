Umbrella-sagen: Politiet gør klar til afhøringer og sigtelser

Vejen Kommune: Flere end 1000 personer i Umbrella-sagen blev i januar sidste år sigtet for at dele krænkende videooptagelser af en 15-årig pige, som havde seksuelt samkvem med en jævnaldrende. Siden har politiet advaret om, at den slags er strafbart. Alligevel er der personer, som stadig deler optagelserne på internettet.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller vicepolitiinspektør, Carsten Arentoft Andersen, at af de 148 nye sager på landsplan er 15 sager hjemmehørende i politikredsen.

- Vi har modtaget sagerne og sendt dem alle til viderebehandling i vores tre afdelinger i Haderslev, Esbjerg og Sønderborg. Her er det vigtigt at understrege, at ingen endnu er blevet sigtet, for først skal vi have kontaktet de pågældende personer. Vi er begyndt at sende tilsigelser ud, og så vil der blive fulgt op med sigtelser og afhøringer, siger Carsten Arentoft Andersen og fortæller, at fire af sagerne skal behandles af Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordøst i Haderslev.

Sidste år var der blandt de sigtede i Umbrella-sagen, to personer som var fra Vejen Kommune. Denne gang kan der måske være yderligere fire personer, for Syd- og Sønderjyllands Områdestation Nordøst i Haderslev dækker også Vejen Kommune.

- Og så kan der endda komme flere sager endnu, men det håber jeg sandelig ikke. Jeg er ked af, at vi nu har 148 nye sager. Med den eksponering, som Umbrella-sagen fik sidste gang, synes jeg, at det burde være nået ud til de unge mennesker, at det ikke er noget, man skal dele, siger Carsten Arentoft Andersen.