Folding: Torsdag klokken 15.53 var en af politiets patruljer forbi en adresse på Folding Kirkevej i Folding. Her havde man fået en melding om, at der blev brændt affald af. Da betjentene nåede frem, kunne de konstatere, at der var blevet antændt noget plastik og dækaffald - og det må man ikke. Politikommissær Henrik Thrane fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst oplyser, at man i den forbindelse sigtede en 41-årig mand for overtrædelse af affaldsbekendtgørelsen. /DAN