Uledsaget 17-årig narkobilist

Vejen: Når man er 17 år, kan man godt have fået et kørekort, men betingelsen for så at sætte sig bag rattet og at køre bil er, at man er ledsaget af en voksen bilist med kørekort.

Den betingelse var ikke opfyldt, da en 17-årig bilist blev stoppet af politiet i Fr. d. 7.'s Gade i Vejen, hvilket vedkommende blev sigtet for.

Ved samme lejlighed blev den ulovlige bilist testet med et narkometer, der gav udslag for cannabis. Herefter gik turen til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Den resulterede i endnu en sigtelse - en for narkokørsel. Den sigtede er en 17-årig dreng far lokalområdet.