Uldalls har mange jern i ilden

Vejen: Det er ikke småting, Uldalls Jernstøberi i Vejen har beskæftiget sig med. Virksomheden har trods alt fyret godt op i ovnene i 75 år. I dag bliver al jernet gjort flydende med elvarme. Ikke færre end tre transformatorstationer og fem ovne har jernstøberiet at gøre godt med, så når der for alvor skal blus under de store gryder med rødglødende jern, bliver der skruet godt op for strømmen, så det bogstaveligt talt synger i kablerne, og elmåleren løber løbsk: 3000 kWh om måneden. Det svarer til 2500 husstandes månedlige forbrug.

JydskeVestkysten var sammen med andre interesserede gæster fredag inviteret til en rundvisning på jernstøberiet i anledning af virksomhedens 75-års jubilæum.

Jernstøberiet har sine kunder mange forskellige steder i verden, for virksomheden har den nødvendige knowhow til at kunne påtage sig mange specialopgaver, der skal støbes i få eksemplarer.

For eksempel har Uldalls Jernstøberi for et par år siden støbt motorblokken til en af Mercedes-Benz' legendariske biler - en 190 E 2,5-16 EV02, der kun er fremstillet i cirka 500 eksemplarer. Mercedes-motoren er en racermaskine, som mange entusiastiske "racerbilister" stadig kører med. Så entusiastisk bliver der kørt, at motorer og dermed motorblokke brænder sammen. Her har Uldalls Jernstøberi i Vejen så været leverandør til 50 splinternye motorblokke bestilt og betalt af Mercedes-Benz.

Uldalls Jernstøberi kan sagtens være en stolt 75-års jubilar - læs bare det nye skilt, som nu pryder virksomhedens mur: "Real Ironmen since 1944".