Ukendte kvinder fortæller historie

BRØRUP: "Måske hed hun Ruth og var ung pige i huset på landet - blev gift og fik en stor familie med sin landmand."

Måske!

Måske endte hun barnløs og immigrerede til Argentina i 30'erne.

Gæsterne på den nye særudstilling med gamle fotos af ukendte kvinder på Museet på Sønderskov opfordres til at give deres bud på kvindernes skæbne alene ud fra det sete - så at sige at give fantasien og fordommene frit spil, når hunden skal skues på hårene.

Det tilbud tog nogle af gæsterne ved ferniseringen i weekenden imod og satte både navn og en lille historie på udvalgte kvinder. De små sedler er hængt op og giver udstillingen en sjov vinkel på et museum, som normalt ikke giver sig af med gætteri, men holder sig strengt til fakta.

- Udstillingen startede med en kasse fyldt med fotos. I kassen er der hundreder af fotografier af kvinder. Vi ved ikke, hvem de er, eller hvor de kommer fra. Vi kan se, at de fleste billeder stammer fra perioden 1880-1930. Andet ved vi ikke om dem, fortæller museumsleder Bo Ejstrud, som bød på kaffe og sirupskage ved åbningen.

- Det er ikke modelfotos. De er taget, før photoshop blev et udsagnsord. Det er billeder, hvor helt almindelige mennesker har taget deres bedste tøj på, sat håret, og taget til fotografen for at få taget deres portræt. Med så mange billeder sammen er resultatet opløftende.

- Selv en navnløs samling kan fortælle om mennesker, selvom vi selv skal udfylde historien. Kassen stammer fra Danmarks Fotomuseum i Herning. Museet lukkede, da bevillingerne forsvandt. Den store samling af historisk fotoudstyr og fotografier blev spredt for alle vinde. Tilbage er billederne.

- Nyd dem.