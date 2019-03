Uheldigt når det hele ramler sammen

Vagn Sørensen, der er formand for kommunens udvalg for teknik og miljø, kan godt forstå detailhandlens bekymringer, men han håber, at kunderne - mens byggeprojekterne står på - vil bruge de alternative parkeringspladser, der er lavet i byen.

Vejen: Det er nogle kæmpestore byggeprojekter, der lige nu præger området i midtbyen i Vejen. Udover byggeriet af det nye rådhus, så er der nu også sat gang i udbygningen af Vejen Kunstmuseum - og dertil kommer højhusbyggeriet Alfa Tower, som dog ikke har kommunen som bygherre.

Men alle byggeprojekterne er med til at gøre det svært for byens detailhandel. Og formand for kommunens udvalg for teknik og miljø kan sagtens se, at det kan give udfordringer.

- Et eller andet sted er det altid uheldigt, når store byggerier ramler sammen på samme tid. Rådhusbyggeriet har vi jo kendt til længe, men det kom lidt overraskende med kunstmuseet, da det fik penge, at det skulle sættes i gang med det samme, siger Vagn Sørensen, der dog i modsætning til byens handlende mener, at der er lavet nok alternative parkeringspladser til midtbyens kunder.

- Jeg oplever blandt andet, at der er rigtig mange tomme parkeringspladser langs banen. Og folk tror måske, at der er langt derfra til byen, men det er der ikke. Så der er der rigeligt med plads, lyder det fra udvalgsformanden, der mener, at kommunens folk har lyttet til de forslag, der er kommet fra de detailhandlende, men forslagene har bare ikke kunne føres ud i livet.