VEJEN: Politi og brandvæsen blev søndag morgen klokken 05.22 kaldt ud til en anmeldelse om en brand i en ældre bil på Dovervej i Lintrup. En mand havde sat sig ud i sin bil i sin garage for at køre en tur, men da han startede bilen, brød den i brand. Manden kom selv ud af bilen uden at komme til skade, men branden nåede at få fat på et udhæng på garagen, inden brandvæsnet fik slukket ilden.