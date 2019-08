Uheld med patruljevogn: 13-årig cyklist endte på kølerhjelmen

Holsted: En 13-årig cyklist glemte at orientere sig bagud, da han ville svinge tværs over Søndergade i Holsted. Det endte i et mindre færdselsuheld, da den 13-årige endte med at køre lige lukt ind i en patruljevogn.

Barnet lander på politibilens kølerhjelm og blev efterfølgende kørt til kontrol på sygehuset. Cyklisten fik sig noget af et chok og nogle knubs med i faldet, men er derudover helt uskadt efter styrtet, oplyser vagtchefen for Syd- og Sønderjyllands Politi.