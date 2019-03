UdviklingVejens formand ærgrer sig over Skovgårdsvej

Både Askov som by og erhvervslivet generes af den verserende sag om Skovgårdsvej. Til gengæld glæder UdviklingVejen sig over vækst i turismen.

Vejen Kommune: Den landskendte sag omkring den ulovlige ekspropriation af Skovgårdsvej undgik ikke at blive berørt på årsmødet i UdviklingVejen.

Det var formanden for bestyrelsen, Ole Stubbe, som lod den spærrede vej bliver en del af den beretning, som han aflagde på årsmødet:

- Det er ærgerligt, at sagen ikke kan blive afgjort af jurister, lodsejer og myndighederne. I stedet har vi nu en spærret vej. Det er en trist sag, for lige nu er Askov by taget som et slags gidsel trafikalt. Det er synd, at børnene cykler rundt i en by, hvor der er meget mere trafik. Desuden er også erhvervslivet ramt af sagen, lød det fra Ole Stubbe.

Mens formanden godt kunne have været sagen omkring Skovgårdsvej foruden, så var der andre ting, som glædede Ole Stubbe. Omkring vækststrategien, som er ved at udløbe, er der sat et positivt flueben ud fra målet om at passere de 20.000 arbejdspladsen.