UdviklingVejen trues af nyt forslag om erhvervsfremme

Lars K. Jensen, der betragter det som værende fint med forenkling af de statslige og regionale erhvervsfremme-indsatser, appellerer til gengæld til folketingspolitikerne om at respektere, at der er væsentlig forskel på at skabe vækst og erhvervsudvikling i Rødding og Odense eller København. Han finder det vigtigt at fastholde lokalt forankrede erhvervsorganisationer som Udvikling Vejen.

- Det ekspertudvalg, som regeringen har haft nedsat, anbefaler at lukke og forbyde lokal erhvervsservice og dermed den lim, som UdviklingVejen hver måned udgør mellem hundredvis af erhvervsledere, iværksætterne og kontorfællesskabet i udviklingsparken i Rødding, siger Lars K. Jensen, der er formand for Fonden for Erhverv og Turisme i Røddingområdet og bestyrelsesmedlem i UdviklingVejen.

Det forenklingsudvalg, som regeringen har haft nedsat for at arbejde hen mod et nyt erhvervsfremmesystem, anbefaler blandt andet, at der oprettes et nyt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som får ansvaret for at lave en fælles erhvervsfremmestrategi for hele Danmark og for udmøntningen af EU's strukturfondsmidler og de øvrige midler, som vækstfora i dag udmønter.Herudover skal der oprettes fem Erhvervshuse, hvor al den personlige 1:1 vejledning samles.

Fem centre

Står det til regeringens forenklingsudvalg for erhvervsfremmesystemet, skal den fremtidige erhvervsservice samles i fem centre rundt i landet. Det har vakt kritik rundt i mange kommuner, og også erhvervsordførere i Venstre og hos de konservative har udtrykt sig skeptisk over for netop fjernelsen af den kommunale erhvervsservice.

Men UdviklingVejens bestyrelse er fortsat så bekymret, at der er taget initiativ til et brev til Folketinget. Heri er budskabet klart: UdviklingVejen skal kunne fortsætte den lokale erhvervsservice. Bestyrelsen opfordrer medlemsvirksomhederne til at bakke op omkring støttebrevet.

- Følger Folketinget anbefalingerne, vil det betyde, at UdviklingVejen ikke længere vil kunne tilbyde iværksætterrådgivning, sparring til vækst, netværk og nyhedsbrev til medlemmerne. Faktisk går forenklingsudvalget så langt, at man forbyder kommunerne at medfinansiere UdviklingVejens erhvervskonsulenters indsats. Konsekvensen heraf vil være, at UdviklingVejen reduceres til en frivillig forening, fastslår UdviklingVejens formand Ole Stubbe i det seneste nyhedsbrev.

Heri føjer han til: - Bestyrelsen for UdviklingVejen er meget uenige i forenklingsudvalgets vurderinger og anbefalinger angående den lokale erhvervsservice. Det vil være giftigt for samarbejdet om vækstaktiviteterne frem imod 2020, hvis den lokale erhvervsservice skal stækkes som foreslået.