Vejen Kommune: Byrådets spareplan for at få de kommende års budgetter til at hænge sammen sætter også UdviklingVejen på en regulær hestekur.

Svært at nå målene

Når tilskuddet beskæres i den størrelsesorden, så går det samtidig ud over UdviklingVejens muligheder for at opnå de målsætninger, der arbejdes med i vækststrategien.

- Vi skal snart i gang med en ny strategi, så det er vigtigt, at vi opnår vished for, hvad der er at arbejde med. En besparelse i den her størrelsesorden er samtidig med til, at UdviklingVejen kan blive en arbejdsplads, hvor det er svært at have de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det her kommer bag på os, fordi vi hele tiden hører, at det arbejde, som udføres i UdviklingVejen, er med til at skabe resultater, tilføjer Ole Stubbe.

Bestyrelsen har også drøftet mulighederne for at skabe nye indtægter.

- Men det er svært, når vi ikke rigtig kender den fremtidige struktur med de nye erhvervshuse, siger Ole Stubbe.

Bestyrelsesformanden frygter også, at nedskæringen på tilskuddet kan være ødelæggende for den store frivillige indsats, der foregår i forbindelse med UdviklingVejens arbejde.