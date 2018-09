Udvalgsformand: - 500 ledige i job i morgen er for letkøbt

Frank Schmidt-Hansen, formand for Udvalget for arbejdsmarked og integration, er på linje med folketingspolitiker Troels Ravn i argumentet om, at virksomhederne er centrale, når det gælder opkvalificering af ledige.

- Jeg er faktisk enig i det meste, som Troels Ravn fremfører, og budskabet svarer meget fint til min egen holdning og arbejdsmarkedsafdelingens tilgang. Jeg har dog ikke forståelse for Troels Ravns argument om, at omkring 500 ledige umiddelbart kunne komme i arbejde i morgen. Det er for letkøbt og ikke baseret på fakta og viden, mener Frank Schmidt-Hansen.

Ked af tidspunktet

Udvalgsformanden er i øvrigt ked af, at LO Vest og Troels Ravn valgte at afvikle debatmødet på samme dag og tidspunkt, hvor der var møde i Udvalget for arbejdsmarked og integration.

Ifølge Frank Schmidt-Hansen går det gode samarbejde med virksomhederne som en rød tråd igennem Vejen Kommunes beskæftigelsesindsats.

- Vi oplever et rigtig godt samarbejde med mange virksomheder, som både tager socialt ansvar og samtidig er med til at sikre den arbejdskraft, der er brug for. Vi ved, at det generelt er de virksomhedsvendte tilbud, som virker bedst i forhold til at ledige borgere opnår knytning til arbejdsmarkedet.

Han føjer til: - Derfor arbejder vi ihærdigt på at få endnu flere virksomheder til at åbne dørene for mennesker, som har brug for at komme ud på en arbejdsplads. Her er det også vigtigt, at forventningerne til den konkrete indsats er afstemt, og at der er et godt match mellem virksomhed og borger. Bl.a. besøger jeg og arbejdsmarkedschefen én virksomhed cirka hver hver anden uge for at få input og viden om forventninger fra virksomhederne.

- Ofte er der også brug for andre indsatser, og jo mere samarbejde vi har med virksomhederne, jo bedre resultater for alle.